В Донецке выступили против смены очередности выполнения пунктов Минска-2

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали демагогией рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о смене очередности исполнения пунктов Минских соглашений.

"Заявления о намерениях обсуждать и менять очередность действий, предусмотренных Минскими соглашениями, демонстрирует непонимание президентом Украины основ международного права, реальное отношение к межгосударственным документам и обязательствам Украины. К тому же Зеленский серьезно переоценивает свою значимость в геополитике", - заявил "Интерфаксу" глава ДНР Денис Пушилин.

Он считает, что ненадежность и недоговороспособность Украины уже "стала притчей во языцех".

"Официальному Киеву не стоит забывать, при каких условиях Украина каждый раз подписывала соглашения в столице Белоруссии: когда других вариантов спасти свою армию не оставалось. Никто не давал ей права диктовать условия и последовательность выполнения пунктов договора ни тогда, ни тем более сейчас. Она обязана не трактовать их в соответствии с желаниями местечкового политикума, а безоговорочно выполнять", - подчеркнул Пушилин.

Ранее Зеленский заявил, что самым сложным вопросом в переговорах с Россией во время готовящегося саммита нормандской четверки будет обсуждение очередности действий по урегулированию ситуации в Донбассе. Он считает, что вначале необходимо передать контроль над границей между ДНР и Россией, а затем провести местные выборы на территории Донбасса.