США не исключили возможности продления договора по СНВ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хотя США и рассматривают возможности продления американо-российского договора СНВ-3, решение по этому вопросу пока не принято, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Что касается нового договора по СНВ, то, как мои коллеги и я уже давали понять, этот вопрос находится в процессе рассмотрения. Мы еще не приняли решения по нему ни в одну, ни в другую сторону", - сказал он, выступая в Центре имени Генри Стимсона.

По его словам, в Вашингтоне этот вопрос рассматривается с учетом того, как продление договора может способствовать "пресечению в зародыше трехсторонней гонки ядерных вооружений".

Форд отметил, что еще есть "много времени" для взаимодействия с Россией и Китаем и для достижения в этих целях трехстороннего соглашения.

В то же время помощник госсекретаря положительно оценил сотрудничество с Россией в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма.

Как сообщили американские СМИ, в среду, 4 декабря, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проведет слушания по вопросу о необходимости продления договора по СНВ. В слушаниях примут участие Майкл Маллен, с 2007 по 2011 год возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов ВС США, а также бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.

Пекин, со своей стороны, уже неоднократно заявлял, что не намерен присоединяться к договору, поскольку его стратегический ядерный потенциал значительно уступает американскому и российскому.