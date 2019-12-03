Эксперты составили рейтинг самых посещаемых туристами городов мира

Макао, Китай Фото: Reuters

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты аналитической компании Euromonitor назвали самые посещаемые иностранными туристами города мира в 2019 году, ими стали Гонконг, Бангкок и Макао.

Рейтинг составлен на основе данных за неполные 12 месяцев 2019 года. Всего в рейтинг вошло 100 городов. Лидер - Гонконг - потерял 8,7% турпотока по сравнению с прошлым годом, но все равно сохранил первое место (26,7 млн прибытий). Следом идут Бангкок (25,8 млн, +6,9%) и Макао (20,6 млн, +9%).

В топ-5 также вошли Сингапур (19,8 млн, +6,5%) и Лондон (19,6 млн, +1,7%). Британская столица в 2019 году вылетела из тройки лидеров рейтинга. В десятке наиболее посещаемых городов мира также оказались Париж (19,1 млн, +8,7%), Дубай (16,3 млн, +2,6%), индийский Дели (15,2 млн, +20,2%), Стамбул (14,7 млн, +9,6%) и малазийский Куала-Лумпур (14,1 млн, +4,8%).

Москва в 2019 году заняла 45-е место рейтинга с почти 6 млн иностранных прибытий (+8,3% по сравнению с прошлым годом). По этому показателю российская столица обошла Мадрид и Венецию (оба - по 5,6 млн). Санкт-Петербург занял 56-ю строчку (4,5 млн прибытий, +11,5%).

В аутсайдерах рейтинга оказались тайский Краби - 2,4 млн посещений (+5,8%), бразильский Рио-де-Жанейро - 2,33 млн (+2,3%) и южнокорейский Чеджу - 2,27 млн (-3%).

Наиболее заметно в 2019 году турпоток вырос в египетскую Хургаду (+41,3%, до 3,9 млн), филиппинский Себу (+26,2%), а также индийские города Агра (+24,4%) и Ченнай (+23,5%). Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 миллиарда.