Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на парижском саммите
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Украинские парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" обнародовали совместное заявление о необходимости соблюдения президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в "нормандском формате" "красных линий".
"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте партии "Евросолидарность" во вторник.
Так, фракции обозначили следующие "красные линии":
- Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации;
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- Никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации.
- Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину;
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России;
- Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, выведение российских войск и оружия с территории Украины;
- Возвращение контроля Украины над украинско-российской границей;
"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - говорится в заявлении.
Заявление подписали лидеры политической партии "Евросолидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук, ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.