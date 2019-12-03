Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на парижском саммите

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Украинские парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" обнародовали совместное заявление о необходимости соблюдения президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в "нормандском формате" "красных линий".

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте партии "Евросолидарность" во вторник.

Так, фракции обозначили следующие "красные линии":

- Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации;

- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

- Никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации.

- Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину;

- Никакого прекращения международных судебных процессов против России;

- Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, выведение российских войск и оружия с территории Украины;

- Возвращение контроля Украины над украинско-российской границей;

"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - говорится в заявлении.

Заявление подписали лидеры политической партии "Евросолидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук, ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.