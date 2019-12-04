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Белый дом заявил об отсутствии доказательств противоправных действий Трампа

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доклад комитета по разведке Палаты представителей США по импичменту демонстрирует отсутствие у демократов каких-либо доказательств противоправных действий президента США Дональда Трампа, считает администрация президента.

"В конце этого одностороннего фиктивного процесса председателю Шиффу (Адам Шифф, председатель комитета по разведке - ИФ) и демократам совершенно не удалось представить никаких доказательств нарушения президентом Трампом", - говорится в заявлении пресс-секретаря президента Стефани Гришем.

По ее мнению, доклад комитета по разведке, отражает не что иное, как "разочарование".

"Доклад председателя Шиффа звучит как бред подвального блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - добавила она.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридический комитет.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

США Белый дом Дональд Трамп

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