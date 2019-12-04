Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты в Alphabet

Сергей Брин и Ларри Пейдж. Архивное фото. Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты гендиректора и президента Alphabet и передали их руководителю холдинга Alphabet, в который входит Google, Сундару Пичаи, сообщается в пресс-релизе Alphabet.

Пейдж и Брин отметили в совместном заявлении, что пришло время упростить структуру управления компанией.

"Alphabet и Google больше не нуждаются в двух гендиректорах и президенте, Сундар будет гендиректором и Google, и Alphabet", - заявили они.

Пост президента холдинга будет ликвидирован.

Ларри Пейдж и Сергей Брин останутся в совете директоров Alphabet и будут активно участвовать в его работе.

Пейдж и Брин основали компанию Google в 1998 году, в 2015 году она вошла в холдинг Alphabet.