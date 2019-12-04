Киев назвал сложными переговоры о поставке на Украину антрацита из России

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о сложных политических переговорах относительно поставки на Украину антрацита из России.

"Относительно необходимости возобновления поставки угля марки "А": мы полностью поддерживаем. Мы писали соответствующие письма в Кабинет министров. Но тут необходимо понимать, что уголь идет из Российской Федерации на Луганскую ТЭС, поэтому там сложные политические переговоры. Надеюсь, что они чем-нибудь закончатся", - сказал он, выступая в парламенте в среду в ходе обсуждения законопроекта №2233 о запрете импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Как сообщалось, работающая на обособленном "острове" Луганская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго") в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на природный газ. В середине августа кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но вскоре отказался от этой идеи и пообещал обеспечить электростанции Луганской области энергоносителями, не вводя при этом регулируемую специальную цену на них.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года российская ж/д перестала отправлять уголь Луганской ТЭС из-за отсутствия соответствующих квот.