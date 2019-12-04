Киев пообещал демарши Казахстану в связи с заявлениями Токаева по Крыму

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявившего, что он не считает присоединение Крыма к России аннексией, подчеркнула официальный представитель украинского МИД Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, которую цитирует официальный сайт министерства, "казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями (Токаева - ИФ), которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции" ООН от 27 марта 2014. Упомянутая резолюция не признает законности присоединения Крыма к РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

Зеленко заявила, что заявления Токаева противоречат принципам украинско-казахстанских отношений и международной позиции. "Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалось", - подчеркнула она.

По словам Зеленко, "особенно жаль, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны".

Как сообщалось, ранее в среду президент Казахстана в интервью радиостанции Deutsche Welle перед визитом в Германию заявил, что не считает присоединение Крыма к РФ "аннексией".

"Что произошло (с Крымом - ИФ), то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев, отвечая на вопрос, был ли напуган Казахстан событиями на Украине, а "именно аннексией Крыма и войной на востоке страны".

Президент подчеркнул, что "никакого страха" после событий в Крыму в 2014 году в Казахстане не испытывали, "поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - добавил он.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США сочли действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.