Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в присвоении денег

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего президента Армении Сержа Саргсяна в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах, избрав в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно сообщению пресс-службы ССС Армении, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс 310 драмов (чуть более $1 млн). По материалам дела, в рамках госпрограммы по оказанию содействия фермерам должны были поставить более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, чем другая компания-поставщик - "Максур".

"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс 310 драмов", - отметили в ССС.

Со своей стороны Саргсян не считает себя виновным.

Ранее, 20 ноября Саргсян выступил с заявлением о том, что в Армении после смены власти в 2018 году нарушены основы конституционности, не действует принцип разделения властей, нарушена независимость судебной власти.

В июле 2018 года был арестован другой бывший президент Армении Роберт Кочарян. Это произошло после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.