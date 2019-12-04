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В Белом доме США ложно сработала противопожарная сигнализация

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В здании Белого дома в Вашингтоне сработала противопожарная сигнализация, тревога оказалась ложной, сообщает в среду The Hill.

По данным издания, сигнализацию можно было услышать в зоне для прессы. Людей эвакуировали не только из самого Белого дома, но и из Административного здания Эйзенхауэра, расположенного поблизости.

Спустя несколько минут после проверки зданий всем разрешили вернуться на свои места.

Президент США Дональд Трамп в настоящее время находится в Лондоне, где прошел двухдневный саммит НАТО.

США Вашингтон

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