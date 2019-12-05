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Киев анонсировал "небольшую революцию" в сфере общения граждан с властью

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Украины планирует предоставить возможность гражданам общаться с государственными органами через мессенджеры, заявил министр кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами", - написал Дубилет в четверг в своем фейсбуке. Министр добавил, что также будут разработаны и веб-версии такого сервиса для людей, у которых нет смартфона или которым удобнее будет пользоваться сервисом с компьютера.

По его мнению, это удешевит стоимость одного контакта гражданина с властью для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее. "Ведь, в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу", - сказал министр. Также он сообщил, что правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

Дубилет считает, что использование чиновниками интернет-чатов, среди прочего, позволит контролировать качество ведения диалога. "В отличие от телефонного звонка, бумажного ответы или визита мы можем настраивать алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - сказал он.

Министр отметил, что в ближайшие дни будут запущены первые чат-консультации для министерства социальной политики. "В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - сказал Дубилет.

Дмитрий Дубилет Украина

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