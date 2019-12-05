Поиск

Лукашенко заявил, что в 90-е по его приказу уничтожили более 30 преступных банд

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по его требованию уничтожили более 30 преступных банд.

"Надо было спасти народ, спасти страну. И навести порядок. Мы его навели, разобравшись с бандформированиями. Я до сих пор помню, как вертелись-крутились некоторые начальники министерства внутренних дел и другие, доставшиеся мне по наследству, когда я требовал от них уничтожить бандгруппы в Минске. Их было 32, до сих пор помню. И мы с ними справились в течение года", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Слова президента приводит "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко напомнил, что разгул бандитизма в начале 1990-х годов затронул в том числе и Белоруссию: "По дороге прославленной Москва-Брест и до Берлина нельзя было проехать. Бандиты, прежде всего с востока, останавливали автомобили от Смоленска до Бреста, расстреливали людей, отбирали все, что везли эти люди. И в этих условиях нам приходилось строить страну", - отметил глава государства.

Беларуссия Александр Лукашенко

Новости

В Египте снова разбился истребитель МиГ-29

Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве был снайпером в Донбассе

Япония ратифицировала торговое соглашение с США в рекордно быстрые сроки

Во Франции общественный транспорт фактически встал из-за общенациональной забастовки

Во Франции общественный транспорт фактически встал из-за общенациональной забастовки

СМИ назвали французские Альпы тайной базой российских агентов

СМИ назвали французские Альпы тайной базой российских агентов

Лукашенко заявил о "жесточайшем антибелорусском давлении" на Путина

Лукашенко заверил, что Белоруссия не войдет в состав "братской России"

Лукашенко заверил, что Белоруссия не войдет в состав "братской России"

Источник назвал убитого в Берлине Хангошвили куратором подготовки смертников

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');