Лукашенко заявил, что в 90-е по его приказу уничтожили более 30 преступных банд

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по его требованию уничтожили более 30 преступных банд.

"Надо было спасти народ, спасти страну. И навести порядок. Мы его навели, разобравшись с бандформированиями. Я до сих пор помню, как вертелись-крутились некоторые начальники министерства внутренних дел и другие, доставшиеся мне по наследству, когда я требовал от них уничтожить бандгруппы в Минске. Их было 32, до сих пор помню. И мы с ними справились в течение года", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Слова президента приводит "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко напомнил, что разгул бандитизма в начале 1990-х годов затронул в том числе и Белоруссию: "По дороге прославленной Москва-Брест и до Берлина нельзя было проехать. Бандиты, прежде всего с востока, останавливали автомобили от Смоленска до Бреста, расстреливали людей, отбирали все, что везли эти люди. И в этих условиях нам приходилось строить страну", - отметил глава государства.