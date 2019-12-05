МИД РФ назвал контрпродуктивными угрозы Киева "отгородиться стеной" от Донбасса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Заявления Киева о возможности "отгородиться стеной" от части Донбасса в случае отказа России договориться на предстоящем саммите "нормандской четверки" о прекращении огня и обмене пленными контрпродуктивны, заявил "Интерфаксу" в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Так он прокомментировал заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев рассматривает возможность отделения части Донбасса от остальной Украины, если Россия на предстоящем саммите в Париже не согласится на озвученные выше условия.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте - Киева, Донецка и Луганска - Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

Свое заявление о возможности отгородиться от Донбасса стеной Ермак сделал ранее в четверг на форуме в Лондоне. На этом мероприятии помощник Владимира Зеленского также рассказал, что у украинской власти есть стратегия действий как на случай достижения договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, в частности на встрече в "нормандском формате" 9 декабря, так и в случае, если не удастся договориться.

"Безусловно, у нас есть стратегия. И когда я говорю сегодня о жизни каждого отдельного человека - это принцип. Безусловно, сегодня, выстраивая нашу позицию, в том числе на переговорах в Париже, мы думаем и о сегодняшнем дне, и о завтрашнем дне, и о будущем Украины", - сказал он во время встречи в британском аналитическом центре Chatham House в Лондоне, отвечая на вопрос лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Ермак подчеркнул, что украинская власть сегодня думает на несколько шагов вперед. "И о том, что будет происходить, если, даст бог, все будет хорошо, и мы договоримся, как мы будем восстанавливать и отстраивать Донбасс. Но также мы понимаем и думаем, что будет происходить, если мы не договоримся", - указал он.

Помощник Зеленского отметил, что Украина получила тяжелый урок, что без сильной армии и сильной экономики, и без способности самих себя защитить страна не может больше ни на что полагаться.

"Хотя у нас есть идея, и мы будем пытаться воплотить ее в жизнь, чтобы общий процесс мирного урегулирования и прекращения войны завершился подписанием большого международного соглашения при участии Германии, Великобритании, Франции, США, Европейского Союза, Канады, других стран. Чтобы действительно, а не так, как происходило с Будапештским меморандумом, Украина получила на столетия гарантии, что такого больше никогда не произойдет", - указал он.