Впервые избранные депутаты Рады будут проходить обучение в США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" с 2020 года будут проходить обучение в "Американском Трускавце".

"Американскому Трускавцу" быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word". Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избраны в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", - сообщает пресс-служба партии.

По словам заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук, важно увидеть, как работают американские институции.

"Ведь они существуют независимо от того, кто у власти. Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", - отметила она.