Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошёл сбой, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои в Instagram зафиксированы с 22:26, Facebook - c 22:28.

Основные жалобы поступают из США, Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Италии, Испании и России.

Большинство сбоев в Instagram связаны со сбоем в работе новостной ленты (52%), невозможностью зайти в аккаунт (31%) и недоступностью "Историй" (14%).

Facebook - проблемы с доступом к аккаунту и новостной ленте (по 38%) и общей недоступности к сайту (22%).