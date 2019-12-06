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Трамп и первая леди США провели ежегодную церемонию зажжения рождественской ели

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной церемонии зажжения рождественской ели, сообщают местные СМИ.

Трамп поблагодарил сотрудников, которые сделали это событие возможным, и рассказал немного об истории церемонии.

"Мелания и я хотели бы пожелать вам очень, очень счастливого Рождества", - сказал президент гостям.

Затем он досчитал до пяти, после чего первая леди включила освещение рождественской ели.

Оркестр заиграл "We Wish You a Merry Christmas".

Отмечается, что церемония проходила на Эллипсе (южная часть Президентского парка -ИФ). Сотни людей собрались здесь, чтобы стать свидетелями церемонии зажжения рождественской ели. Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

Ранее на этой неделе первая леди представила рождественские украшения Белого дома, которые соответствуют теме "дух Америки."

В общей сложности Белый дом украшают 58 елок, более 15 тыс. бантов и более 2,5 тыс. гирлянд.

США Рождество Дональд Трамп Мелания Трамп

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