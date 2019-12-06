Работница хлебоприемного пункта в Казахстане погибла под завалом зерна

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Акмолинской области Казахстана в результате обрушения стены на хлебоприемном пункте ТОО "Жаксы-Астык" погибла 43-летняя работница, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

По данным ведомства, во время работ по просушке зерна в нижней галерее под складом произошло обрушение верхней плиты, соединяющейся со стеной другого склада №8, в результате чего стена рухнула и зерно высыпалось.

"Зерно и стена упали на транспортерщицу, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

На место происшествия выезжали сотрудники департамента по ЧС, медики и полицейские.