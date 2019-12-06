Большинство украинцев согласились на компромиссы с Россией ради мира в Донбассе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - 72,9% украинцев считают, что ради мира в Донбассе стоит соглашаться на компромиссы с Россией и главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, отвечая на вопрос, нужно ли ради мира идти на компромиссы с Россией и руководителями ДНР и ЛНР, 58,5% ответили, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, 14,4% - считают, что нужно соглашаться на какие-либо компромиссы с кем угодно и о чем угодно, 15,8% - уверены, что мир в Донбассе можно установить только с позиции силы, когда одна из сторон победит, а 11,3% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос, какие компромиссы респонденты считают приемлемыми для прекращения войны в Донбассе, 29,9% назвали таковым компромиссом предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донбасса. 53,2% опрошенных назвали такие уступки неприемлемыми, 16,9% - затруднились ответить.

Среди прочего, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины 36% считают приемлемым, 42,6% - неприемлемым, 21,5% - затруднились ответить, внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому статуса государственного языка 36% считают приемлемым, 51,2% - неприемлемым, 12,8% - затруднились ответить.

Полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских военных 18,6% считают приемлемым, 62,7% - неприемлемым, 18,7% - затруднились ответить. Проведение местных выборов на условиях, которые требуют в самопровозглашенных республиках 16,2% считают приемлемым, 66% - неприемлемым, 17,8% - затруднились ответить. Кроме того, формирование местной полиции, судов, и прокуратуры в Донбассе исключительно из местных жителей 21% считают приемлемым, 56,4% - неприемлемым, 22,6% - затруднились ответить.

Согласие на особые политические и экономические отношения неподконтрольной Украине территории с Россией 24,4% считают приемлемым, 49,7% - неприемлемым, 25,9% - затруднились ответить.

Проведение прямых переговоров с руководством самопровозглашенных республик 40,5% считают приемлемым, 45,6% - неприемлемым, 13,9% - затруднились ответить, остановку блокады путей и возобновление торговли с неподконтрольными районами Донбасса 40,4% считают приемлемым, 42,3% - неприемлемым, 17,3% - затруднились ответить.

Кроме того, отвечая на вопрос, каким путем можно достичь мира в Донбассе, 28,9% респондентов ответили, что этого можно добиться с помощью международного дипломатического давления на Россию, усиления режима санкций и применения международных правовых механизмов, 21,3% - через усиление экономических и военных мощностей Украины, 17,7% - путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме, 13,4% - путем переговоров с местными политиками, определяя самопровозглашенные республики как легитимные государственные образования, а 18,7% затруднились ответить.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. Всего было опрошено 2041 респондента во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.