Врачи в Испании спасли женщину, пережившую шестичасовую остановку сердца

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Врачи в Испании сумели спасти британскую туристку, чье сердце остановилось на шесть часов из-за сильного переохлаждения во время восхождения на Пиренеи, передает в пятницу BBC News.

Инцидент произошел в ноябре в Каталонии, когда 34-летняя Одри Шумен (Audrey Schoeman) со своим мужем Роханом совершали восхождение на гору и попали в снежную бурю. Из-за гипотермии у женщины сначала начались проблемы с речью и движением, а затем она потеряла сознание. Когда спустя примерно два часа за супругами прибыли спасатели, Рохан, по его словам, думал, что его жена уже мертва: Одри Шумен не дышала, у нее не было сердцебиения и не прощупывался пульс.

Температура тела британки к тому времени упала до 18 градусов Цельсия. Пострадавшую доставили в одну из больниц Барселоны. Там медики использовали специальное оборудование, чтобы выкачать из тела женщины часть крови, насытить кровь кислородом, и затем запустили ее назад в организм пациентки. Когда температура тела Шумен повысилась до 30 градусов, врачи применили дефибриллятор, чтобы запустить ее сердце.

Лечащий врач женщины Эдуард Аргудо (Eduard Argudo) пояснил, что низкая температура в горах помогла сохранить мозг и тело британки, не давая им разлагаться, пока ее сердце не билось. По словам медика, если бы ее температура тела была обычной, она бы уже давно была мертва. По словам Аргудо, это самая длительная остановка сердца у человека, когда-либо зафиксированная на территории Испании.

Спустя 12 дней после инцидента британку выписали из больницы. После ЧП ее руки частично утратили подвижность и чувствительность из-за сильного переохлаждения. Тем не менее Шумен не хочет отказываться от занятий альпинизмом и намерена совершить новое восхождение весной следующего года.

Похожий инцидент произошел в 2011 году в Дании, напоминает BBC News. Тогда группа подростков плавала на лодке во фьорде, лодка перевернулась и школьники оказались в ледяной воде. Из-за гипотермии сердца у семерых 16-летних подростков остановились на шесть часов, однако врачам также удалось спасти пострадавших.