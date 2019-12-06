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В Индии полиция застрелила фигурантов резонансного дела об убийстве девушки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Индии полицейские застрелили четырех подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринарным врачом в Хайдарабаде. Об этом в пятницу сообщает телеканал BBC News.

По данным канала, фигуранты дела содержались под стражей, их привезли на место преступления без наручников рано утром. Мужчины попытались отобрать у полицейских оружие и сбежать, но были застрелены.

Мать погибшей заявила в беседе с BBC News, что "было совершено правосудие", а соседи семьи запустили фейерверки, узнав о гибели подозреваемых в убийстве.

Между тем в Amnesty International настаивают, что убийство преступников не может быть решением проблемы изнасилований и убийств девушек по всей стране.

Как сообщалось, обугленное тело девушки было обнаружено 28 ноября. Как стало известно, перед смертью она позвонила сестре и рассказала о проколотом колесе скутера. Больше она на связь не выходила. По данным полиции, колесо было испорчено умышленно. Подозреваемые были задержаны.

Преступление вызвало общественный резонанс, в Индии прошли акции протеста.

Индия

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