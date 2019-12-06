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Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Киев продолжает считать Будапештский меморандум политико-правовой основой обеспечения своей безопасности со стороны США, Великобритании, Франции и КНР и требует от России соблюдать свои обязательства по этому документу, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно заявлению министерства по случаю 25-й годовщины подписания Будапештского меморандума, Украина в полном объеме выполнила свои обязательства в рамках данного документа, проведя сложные мероприятия по ядерному разоружению, в то время как Россия грубо нарушила свои обязательства и базовые принципы международного права.

"Сегодня Россия активно милитаризует территорию оккупированного Крыма, уже превратив его в мощную военную базу. Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия Россией на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", - сообщает МИД.

В то же время в заявлении отмечается, что Украина ценит действия США, Франции и Великобритании, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку практическими мероприятиями по помощи Украине в усилении ее обороны и введением санкций против РФ, которую в сообщении украинского МИД называют "агрессором".

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного статуса взамен на гарантии безопасности стран-подписантов.

Будапештский меморандум Украина Крым

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