Меркель посетила Освенцим впервые за 14 лет на посту немецкого канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за 14 лет на этом посту посетила концентрационный лагерь под польским городом Освенцим, пишет в пятницу информационный портал Tagesschau.

Ангела Меркель в сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого обошла экспозицию музея на месте бывшего концлагеря, посетив, в том числе, газовую камеру. Затем она возложила венок на место, где узников лишали жизни, а также выразила сожаление о совершенных Германией несколько десятилетий назад преступлениях.

"Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией", - заявила лидер ФРГ. В своем выступлении канцлер Германии призвала к решительной борьбе с антисемитизмом в Европе. Меркель считает, что на Германии лежит особая ответственность за борьбу против подобных преступлений.

Лидер ФРГ отметила, что "эта ответственность навсегда стала частью национальной самобытности немцев, и это никогда не изменится".

В свою очередь польский премьер подчеркнул необходимость всегда помнить историю. "Если мы забудем о произошедшем, мы еще раз оскорбим тех людей, которые здесь так страдали", - сказал Моравецкий.

Меркель прибыла в Польшу по приглашению Фонда Освенцим-Биркенау, который в этом году отмечает свое десятилетие.

С 1941 по 1945 год в Освенциме погибли около 1,4 млн человек, из них 1,1 млн - евреи.