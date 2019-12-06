На Украине ожидают прекращения огня в Донбассе по результатам саммита

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что первоочередной задачей саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Париже является достижение договоренностей о прекращении огня в Донбассе.

"Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе... Главное задание, которое ставит перед собой президент, - это чтобы перестали погибать люди", - сказал Гончарук во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве в пятницу.

При этом глава правительства предположил, что разговор может быть "значительно шире, чем просто прекращение огня", однако отметил, что не хотел бы забегать наперед и "что-то придумывать, фантазировать о сценариях".

"У меня нет никаких сомнений в том, что украинский президент будет защищать национальные интересы", - подчеркнул Гончарук.