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Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.

"CNN, выпускающее фейк ньюс, заявляет, что я "все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности". Это абсолютная ложь, - написал Трамп в пятницу в твиттере. - У меня нет личного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны".

Дональд Трамп США CNN

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