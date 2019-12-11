Поиск

Новый глава МАГАТЭ выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией

Также он намерен в скором времени посетить Москву

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси считает, что организация конструктивно и на различных уровнях взаимодействует с Россией. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"С Российской Федерацией у нас выстроены отношения на различных уровнях. Сотрудничаем через дипломатические каналы - в частности, у нас очень хорошие контакты с Михаилом Ульяновым (постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене - ИФ)", - сказал Гросси.

Кроме того, по его словам, МАГАТЭ выстроило "конструктивные отношения с "Росатомом", который сегодня один из ведущих, если не ведущий, поставщик атомных реакторов".

"Они активно вовлечены во все сферы нашей деятельности, поэтому я очень рад такому уровню взаимодействия и, будучи на посту гендиректора МАГАТЭ, надеюсь развивать его еще активнее", - подчеркнул глава агентства.

На вопрос издания, как он оценивает степень участия России в работе МАГАТЭ, Гросси ответил "превосходно".

Он также сообщил, что в скором времени планирует посетить Москву.

"Я был удостоен чести получить сообщение от президента (России Владимира) Путина в связи с моим избранием на должность генерального директора. Мне было приятно получить это поздравление. Также я получил приглашение посетить Россию в скором времени. Сейчас мы работаем над этим, и я полагаю, что в течение нескольких недель или, возможно, в следующем месяце я приеду в Москву", - сказал Гросси.

Мариано Гросси был назначен генеральным директором МАГАТЭ 3 декабря текущего года. Также он занимает пост посла Аргентины в Австрии.

Мариано Гросси МАГАТЭ Россия Росатом

Новости

Трамп выплатил $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

Адвокат сообщил о тяжелом физическом и психологическом состоянии Ассанжа

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Лавров заявил о готовности рассмотреть любые варианты продления СНВ-III

Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Адвокат счел преувеличением слова Лаврова об угрожавшем дрелью в СИЗО Уилане

Россия предложила США продлить ДСНВ

Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства РФ в дела США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');