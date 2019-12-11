Новый глава МАГАТЭ выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией

Также он намерен в скором времени посетить Москву

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси считает, что организация конструктивно и на различных уровнях взаимодействует с Россией. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"С Российской Федерацией у нас выстроены отношения на различных уровнях. Сотрудничаем через дипломатические каналы - в частности, у нас очень хорошие контакты с Михаилом Ульяновым (постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене - ИФ)", - сказал Гросси.

Кроме того, по его словам, МАГАТЭ выстроило "конструктивные отношения с "Росатомом", который сегодня один из ведущих, если не ведущий, поставщик атомных реакторов".

"Они активно вовлечены во все сферы нашей деятельности, поэтому я очень рад такому уровню взаимодействия и, будучи на посту гендиректора МАГАТЭ, надеюсь развивать его еще активнее", - подчеркнул глава агентства.

На вопрос издания, как он оценивает степень участия России в работе МАГАТЭ, Гросси ответил "превосходно".

Он также сообщил, что в скором времени планирует посетить Москву.

"Я был удостоен чести получить сообщение от президента (России Владимира) Путина в связи с моим избранием на должность генерального директора. Мне было приятно получить это поздравление. Также я получил приглашение посетить Россию в скором времени. Сейчас мы работаем над этим, и я полагаю, что в течение нескольких недель или, возможно, в следующем месяце я приеду в Москву", - сказал Гросси.

Мариано Гросси был назначен генеральным директором МАГАТЭ 3 декабря текущего года. Также он занимает пост посла Аргентины в Австрии.