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Зеленский утвердил отмену на Украине госмонополии на производство и экспорт спирта

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 11 декабря законопроект возвращен в парламент с подписью главы государства.

За соответствующий законопроект проголосовало 284 народных депутата.

Законопроект №2300 "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время для защиты украинского товаропроизводителя предусматривается, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта, вводится обязательство на этот период сохранение рабочих мест на приватизированных предприятиях в размере 70% штата.

Закон также внедряет обязательную денатурацию биоэтанола бензином от 1-10% для использования на внутреннем рынке.

Украина Владимир Зеленский

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