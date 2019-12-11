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В турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Проливные дожди обрушились на провинцию Анталья в Турции, существует угроза наводнений, в регионе объявили наивысший уровень погодной опасности, сообщают в среду турецкие СМИ.

Сильные дожди начались во вторник, 10 декабря, и, как ожидается, будут идти до вечера четверга, 12 декабря. Осадки сопровождаются шквалистым ветром. Особенно сложное положение сложилось в шести районах провинции, причем наиболее сильные дожди ожидаются на популярном у туристов курорте Кемер.

Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, означающий, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.

Власти региона призвали жителей соблюдать меры предосторожности и без особой необходимости не покидать дома. Обсуждается возможность отмены школьных занятий в четверг.

Анталья Турция

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