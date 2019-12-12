Эксперт заявил, что Киев продлил закон об особом статусе Донбасса по требованию РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Киев пролонгировал закон об особом статусе Донбасса по требованию России по итогам "нормандского саммита", заявил в четверг "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В следующем году в минской контактной группе (по урегулированию ситуации в Донбассе - ИФ) должны быть согласованы поправки для интеграции в него (в закон о статусе Донбасса - ИФ) "формулы Штайнмайера". Это обязательство Украины", - сказал Чеснаков.

Ранее в четверг стало известно, что Верховная рада Украины продлила на год - до 31 декабря 2020 года (включительно) - действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом статусе Донбасса

Документ продлевает возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО).

Закон о самоуправлении в ОРДЛО был принят Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно местными органами власти, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны. Среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная рада несколько раз продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ - Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную раду - ИФ) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны (со стороны самопровозглашенных республик Донбасса - ИФ), что мы приближаемся к деэскалации".