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Зеленский готов пожать Путину руку сто раз при возвращении Крыма

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов пожать не один раз руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае возвращения Украине "оккупированного Донбасса", и еще больше раз - в случае возвращения Крыма.

В эфире программы "Право на владу (рус. - власть - ИФ)" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное - не просто на словах, а решать вопросы?".

Зеленский также отметил, что когда обсуждал с Путиным по телефону вопрос возвращения на Украину военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он с ним здороваться. "А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать: эй, возвращай моряков? То есть если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать".

"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз. Готов на такие вещи только ради результата", - подчеркнул Зеленский.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Крым

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