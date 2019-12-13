Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил на саммите Евросоюза важность для ЕС увязки антироссийских экономических санкций с выполнением минских соглашений и объявил о продлении ограничительных мер еще на 6 месяцев.

По его словам, это произошло после информации канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об итогах "нормандского саммита" в Париже.

"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - сказал Мишель ночью в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы Европейского совета.

"Относительно этого пункта мы будем очень внимательны и активны в будущем", - заключил глава Евросовета.

Евросовет

Новости

Турция обвинила США в политизации истории

Зеленский высоко оценил вероятность подписания контракта на транзит газа с РФ

Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР по предотвращению новых пошлин

Трамп согласовал первую фазу сделки с КНР по предотвращению новых пошлин

Консерваторы Джонсона получили большинство в парламенте в Великобритании

Консерваторы Джонсона получили большинство в парламенте в Великобритании

ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России

Украина попытается изменить некоторые положения Минских соглашений

Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России
Убийство Павла Шеремета

В украинской полиции заявили, что бомбу под авто с Шереметом заложила детский врач

Убийство Павла Шеремета

Зеленский опроверг слухи о связи карьеры Авакова с раскрытием убийства Шеремета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');