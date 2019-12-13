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На острове Уайт-Айленд после извержения вулкана нашли тела шести туристов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд нашли тела шести погибших туристов. Для поиска еще двоих полиция задействовала водолазов, сообщил комиссар полиции Майк Буш.

Известно, что по крайней мере одно тело из двух находится в море. Водолазы сделали несколько попыток его достать. Второго погибшего продолжают искать, несмотря на продолжающуюся вулканическую активность и угрозу новых выбросов.

Извержение вулкана на острове, который регулярно посещают группы туристов, началось в понедельник днем. По последним данным, на тот момент на острове было 47 человек. Восемь пропали без вести, их начали считать погибшими. С учетом найденных на острове шести жертв, общее число погибших достигло 16. В больницах с тяжелыми ожогами и поражением дыхательных путей находятся 28 человек, состояние 23 врачи оценивают как критическое, сообщило АР.

Врач клиники Миддлмор в Окленде Питер Уотсон сказал в четверг журналистам, что для помощи пострадавшим была запрошена помощь в США. Из американских банков кожи в Окленд должны поступить 120 квадратных метров донорской кожи.

Комментируя случившееся, премьер-министр Джасинда Ардерн ранее отмечала, что есть вопросы, почему посещения острова не были прекращены несмотря на предупреждения о возросшей вулканической активности.

Уайт-Айленд - частный необитаемый остров. Он находится в 50 километрах от Северного острова Новой Зеландии. Его посещают более 10 000 туристов в год.

Новая Зеландия Уайт-Айленд Джасинда Ардерн США Питер Уотсон

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