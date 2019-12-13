В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

#Update #Blankenburg1312



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Из дома вывели всех жильцов, здание оцепили, проводится эвакуация из ближайших домов.

Взрыв произошел в 8:55 по местному времени (10:55 по Москве). По данным Bild, в квартире, в которой, предположительно, случился взрыв нашли погибшего. Focus сообщает, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.