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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

Из дома вывели всех жильцов, здание оцепили, проводится эвакуация из ближайших домов.

Взрыв произошел в 8:55 по местному времени (10:55 по Москве). По данным Bild, в квартире, в которой, предположительно, случился взрыв нашли погибшего. Focus сообщает, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Германия Бланкенбург

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