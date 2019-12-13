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Полковника ВСУ отстранили от службы за слова об украинских радикалах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование в связи высказываниями "политического характера" полковника Алексея Ноздрачова, сделанными им 12 декабря по ситуации в Донбассе.

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ на странице в фейсбуке.

Как сообщалось, 12 декабря во время круглого стола на тему "Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем" в Киеве Ноздрачов, отвечая на вопрос журналистки о создании площадки по примирению ветеранов и ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, на которых может быть распространена амнистия, заявил, что "украинские военные и (...) те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

"Кроме национальной идеи существуют военные традиции. (...) Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику", - заявил Ноздрачов.

В Генеральном штабе эти высказывания полковника охарактеризовали как "оценочные и субъективные", подчеркнув, что они не совпадают с позицией командования. В Генштабе добавили, что Ноздрачев "не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения".

Руслан Хомчак Алексей Ноздрачов Украина ВСУ Донбасс

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