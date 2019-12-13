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Юридический комитет Палаты представителей одобрил обе статьи обвинения против Трампа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил два пункта обвинений, выдвинутых в отношении президента Дональда Трампа.

Первое из них - злоупотребление властью. Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

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Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет на следующей неделе 18 декабря. Если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

В Сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

США Дональд Трамп

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