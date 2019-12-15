В КНДР объявили о разработке технологий для противостояния ядерной угрозе США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейские военные заявили, что проводимые в настоящее время испытания необходимы, чтобы защитить страну от американской ядерной угрозы.

В генштабе ВС КНДР пояснили, что испытания дают "неоценимо важную информацию".

"Полученные в ходе недавних тестов оборонные технологии позволят разработать стратегическое вооружение, позволяющее КНДР окончательно решить задачу сдерживания США и обеспечения превосходства в мощи над ними", - заявляют в северокорейском Генштабе.

Ранее в субботу стало известно, что КНДР провела вторые за последние недели испытания на полигоне Сохэ. Южнокорейские эксперты полагают, что речь идет о тестах жидкостного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.