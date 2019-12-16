"Ъ" узнал, что ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в своей практике принял к рассмотрению дело о родительских правах трансгендерного человека, жалобу в ЕСПЧ подала гражданка России, которая ранее по документам была мужчиной и состояла в браке, в котором родилось двое детей, пишет "Коммерсантъ" в понедельник.

Как стало известно изданию, жалобу в ЕСПЧ 4 сентября подала гражданка РФ А. М. от своего имени и от имени двоих ее несовершеннолетних детей (ЕСПЧ не раскрывает имен участников дела, в документах указаны только инициалы). Суд принял жалобу к рассмотрению уже в конце ноября, рассказала "Ъ" юрист Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова.

Заявительница родилась в 1972 году "генетически и фенотипически" мужчиной. В 2008 году А. М., который тогда еще не изменил пол, женился на россиянке, указанной в документах как Н. В 2009 году у них родился сын, в 2012 году — дочь. В 2015 году супруги расстались, после этого А. М. совершила изменила пол, став женщиной по документам.

В 2017 году Н. обратилась в суд с требованием ограничить родительские права А. М.— в частности, запретить ей видеться с детьми. Н. посчитала, что информация о трангендерном переходе отца может нанести "непоправимый вред" психике детей и их нравственности, а также спровоцировать издевательства в школе. Также Н. сослалась на закон о запрете так называемой гей-пропаганды.

В рамках этого дела в том же году Люблинский районный суд Москвы назначил судебно-психиатрическую, сексологическую и психологическую экспертизу А. М. и обоих детей. Экспертизу проводили специалисты Института Сербского, которым суд направил вопросы. Сама А.М. заявила "Ъ", что экспертиза "была проведена безобразно". "Два дня подряд меня мурыжили типовыми тестами и пространными интервью. Причем даже не затронули несколько тем, важных для суда. В частности, не спросили, как требовалось, о моем "воспитательном стиле" — в итоговом документе на этот вопрос суда просто не было ответа", - отметила собеседница издания.

В документе по итогам экспертизы эксперты Института Сербского пришли к выводу, что раскрытие ситуации трансгендерного перехода А. М. негативно повлияет на ее детей. Адвокат А.М. попросила дать время на подготовку рецензии на экспертизу, на что суд выделил два дня. Подготовить рецензию за это время эксперты не успели, судья, узнав об этом, заявила, что времени было дано достаточно и на заседании вынесла решение об ограничении родительских прав А.М.

После этого А.М. обжаловала данное решение в Мосгорсуде, а также в Верховном суде РФ, обе инстанции отклонили апелляцию. В итоге женщина обратилась в ЕСПЧ.

"С юридической точки зрения, решение российского суда основывалось на экспертизе, которая была проведена откровенно тенденциозно. Недопустимо лишать человека возможности общаться с собственными детьми только на основании гендерной идентичности. Это является дискриминацией и вредит в первую очередь самим детям, которые лишаются возможности контактировать с одним из родителей, его воспитания, любви, эмоционального контакта с ним", - заявила "Ъ" Глушкова.

Юрист обратила внимание, что ЕСПЧ ранее не рассматривал дел с подобными обстоятельствами — а значит, решение станет прецедентом для всех европейских стран. Глушкова надеется, что решение будет вынесено в течение года, "так как все понимают, что вопросы воссоединения детей и родителей необходимо решать как можно скорее".