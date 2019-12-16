В Эстонии потребовали отставки главы МВД за его резкие слова о премьере Финляндии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Парламентская фракция крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ предъявила в понедельник премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas) ультиматум: если он не освободит главу МВД Марта Хельме (Mart Helme) от занимаемой должности из-за резких высказываний в адрес премьера Финляндии Санны Марин (Sanna Marin), в парламенте будет инициировано голосование по недоверию руководителю силового ведомства.

"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и лично напал на нового премьер-министра. Тем самым он нанес ущерб эстонско-финляндским отношениям. Ни премьер-министр, ни министр внутренних дел не использовали возможности извиниться перед Финляндией и премьер-министром Финляндии", - заявила председатель партии Реформ Кая Каллас порталу ERR.

Она отметила, что перед Ратасом стоит выбор: "Если Юри Ратас еще руководит этим правительством, то у него есть время до вечера (понедельника, 16 декабря - ИФ) принести в Кадриорг (резиденция президента - ИФ) заявление об отстранении Марта Хельме от должности". Предложение реформистов поддержала также оппозиционная Социал-демократическая партия.

В то же время канцелярия президента Финляндии сообщила в понедельник, что в телефонном разговоре с финским президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) глава эстонского государства Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) извинилась за высказывания Хельме.

"Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", - говорится в сообщении канцелярии главы Финляндии.

Скандал вокруг высказываний Хельме

Хельме, выступая 15 декабря эфире радиостанции TRE Raadio, сравнил слова Владимира Ленина о том, что каждая кухарка может научиться управлять государством, c биографией нового премьер-министра Финляндии Марин, выросшей в небогатой и однополой семье и работавшей в начале трудовой карьеры кассиром в магазине Sokos.

По словам главы эстонского МВД, от произошедшего в Финляндии "просто волосы дыбом встают". "Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - сказал Хельме.

При этом в воскресенье он заявил СМИ, что это его личная точка зрения. "Давая оценку левому правительству Финляндии, я выражал мнение не правительства Эстонии, а высказывал всего лишь свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - сказал он.

Он подчеркнул, что не ставит под сомнение "стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией".

В ответ Марин заявила в твиттере, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. "И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром", - написала политик 15 декабря.

Слова Хельме осудили также многие эстонские видные политики.

Парламент Финляндии избрал на минувшей неделе Марин премьер-министром. 34-летняя женщина стала самым молодым премьер-министром в мире.

В понедельник она изложит парламенту программу нового правительства, а во вторник в парламенте состоится голосование по утверждению состава нового кабинета министров. Это будет относительно молодое правительство, где большинству министров еще нет 40 лет. В команде Марин будет 12 женщин и 7 мужчин.