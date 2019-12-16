У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

Тамара Экклстоун Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Лондоне обокрали дом Тамары Экклстоун - дочери бывшего руководителя "Формулы-1", миллиардера Берни Экклстоуна, сообщает в понедельник сайт газеты The Sun.

В числе украденных драгоценностей на общую сумму в $66 млн - кольца, серьги и браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов (около $107 тыс.). По данным издания, воры пробрались в дом в пятницу вскоре после того, как Экклстоун вместе с мужем и дочерью уехала в путешествие.

Троим злоумышленникам удалось обойти и круглосуточный патруль, который следит за порядком на известной дорогостоящей недвижимостью улице Кенсингтон Палас Гарденс, и систему охраны в особняке Экклстоун.