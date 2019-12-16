Поиск

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн
Тамара Экклстоун
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Лондоне обокрали дом Тамары Экклстоун - дочери бывшего руководителя "Формулы-1", миллиардера Берни Экклстоуна, сообщает в понедельник сайт газеты The Sun.

В числе украденных драгоценностей на общую сумму в $66 млн - кольца, серьги и браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов (около $107 тыс.). По данным издания, воры пробрались в дом в пятницу вскоре после того, как Экклстоун вместе с мужем и дочерью уехала в путешествие.

Троим злоумышленникам удалось обойти и круглосуточный патруль, который следит за порядком на известной дорогостоящей недвижимостью улице Кенсингтон Палас Гарденс, и систему охраны в особняке Экклстоун.

Сама дочь экс-главы "Формулы-1" отреагировала на кражу, приведя на своей странице в инстаграме цитату из Библии: "...ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы".

Лондон Берни Экклстоун Тамара Экклстоун

Новости

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Несколько военных самолетов США покинули базу в Турции на фоне угроз Эрдогана

Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

В Эстонии потребовали отставки главы МВД за его резкие слова о премьере Финляндии

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень

В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень

"Ъ" узнал, что ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России

Белоруссия подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней

Белоруссия подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');