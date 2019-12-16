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Пассажир сломал нос женщине на рейсе Гоа-Москва из-за пролитого кофе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту причинения телесных повреждений пассажирке борта самолета, приземлившегося в столичном аэропорту Внуково, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Полицейские задержали мужчину, сломавшего нос пассажирке авиарейса, приземлившегося во Внуково. Женщина была доставлена в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 14 декабря.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация, что это случилось на рейсе Гоа-Москва из-за пролитого на мужчину стакана кофе.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Москва Внуково

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