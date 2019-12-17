Два брата в Австралии получили 76 лет тюрьмы за попытку взорвать самолет

Халед и Махмуд Хайят хотели пронести бомбу на борт лайнера в мясорубке

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Двое братьев приговорены в Австралии к 40 и 36 годам тюремного заключения за намерение взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways, сообщил во вторник австралийский телеканал ABC со ссылкой на местный суд.

"Своим поведением они поставили под угрозу безопасность (рядом находившихся людей - ИФ)", - заявила судья Кристин Адамсон. По ее словам, преступный сговор братьев был рассчитан на гибель множества людей, если бы бомба взорвалась в самолете, там никто бы не выжил.

Братья Халед и Махмуд Хайят были признаны виновными в мае и сентябре соответственно судом австралийского штата Новый Южный Уэльc. Оба не имеют права обжаловать приговор.

Мужчины были арестованы в Сиднее после того, как планировали осуществить взрыв на рейсе из Сиднея в Абу-Даби в июле 2017 года. Как сообщает телеканал, они собирались пронести на борт взрывное устройство, спрятанное в мясорубке в багаже. Однако бомбу обнаружили в аэропорту Сиднея.

По данным сиднейской полиции, детали, из которых было сделано взрывное устройство, были доставлены из Турции сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, у братьев Хайят были планы совершить теракты с использованием ядовитых веществ.