"Репортеры без границ" заявили о минимальном за 16 лет числе убитых журналистов

При этом смертность сотрудников СМИ повышается в мирных странах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Самое низкое за последние 16 лет число погибших журналистов зафиксировано в 2019 году, сообщила во вторник международная правозащитная организация "Репортеры без границ".

В этом году было убито 49 журналистов, 389 находятся в заключении, 57 - в заложниках, говорится в докладе организации.

"Репортеры без границ" указывают, что в 2019 году зафиксировано снижение числа убитых журналистов, освещавших вооруженные конфликты. В Сирии, Йемене и Афганистане в этом году погибли в общей сложности 17 журналистов против 34 в 2018 году.

При этом Латинская Америка, где погибли 14 журналистов, становится регионом столь же смертоносным для работников СМИ, как и Ближний Восток.

"Репортеры без границ" отмечают новую тенденцию, когда смертность среди журналистов в мирных странах становится выше (59%), чем в зонах конфликтов. "Для журналистов граница между странами, где идет война, и мирными стирается", - констатировал генсек организации Кристоф Делуар.

"Если небывалое сокращение числа погибших журналистов в зонах конфликтов дает повод для радости, то одновременно мы констатируем, что все больше журналистов преднамеренно убивают за их работу в демократических странах, что представляет серьезный вызов для демократий", - подчеркнул он.

Организация также отметила рост числа необоснованных задержаний журналистов - в этом году их число возросло на 12% по сравнению с 2018 годом.

При этом около половины содержащихся в тюрьмах журналистов приходится на три страны - Китай, Египет и Саудовскую Аравию, говорится в докладе.