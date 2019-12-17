Поиск

"Репортеры без границ" заявили о минимальном за 16 лет числе убитых журналистов

При этом смертность сотрудников СМИ повышается в мирных странах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Самое низкое за последние 16 лет число погибших журналистов зафиксировано в 2019 году, сообщила во вторник международная правозащитная организация "Репортеры без границ".

В этом году было убито 49 журналистов, 389 находятся в заключении, 57 - в заложниках, говорится в докладе организации.

"Репортеры без границ" указывают, что в 2019 году зафиксировано снижение числа убитых журналистов, освещавших вооруженные конфликты. В Сирии, Йемене и Афганистане в этом году погибли в общей сложности 17 журналистов против 34 в 2018 году.

При этом Латинская Америка, где погибли 14 журналистов, становится регионом столь же смертоносным для работников СМИ, как и Ближний Восток.

"Репортеры без границ" отмечают новую тенденцию, когда смертность среди журналистов в мирных странах становится выше (59%), чем в зонах конфликтов. "Для журналистов граница между странами, где идет война, и мирными стирается", - констатировал генсек организации Кристоф Делуар.

"Если небывалое сокращение числа погибших журналистов в зонах конфликтов дает повод для радости, то одновременно мы констатируем, что все больше журналистов преднамеренно убивают за их работу в демократических странах, что представляет серьезный вызов для демократий", - подчеркнул он.

Организация также отметила рост числа необоснованных задержаний журналистов - в этом году их число возросло на 12% по сравнению с 2018 годом.

При этом около половины содержащихся в тюрьмах журналистов приходится на три страны - Китай, Египет и Саудовскую Аравию, говорится в докладе.

Репортеры без границ

Новости

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

ДНР и ЛНР пообещали сближаться с Россией, невзирая на протесты Киева

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

РФ поставила иностранному заказчику партию снайперских винтовок на 100 млн руб.

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

CNN сообщил о "беспорядочных маневрах" российского разведкорабля у берегов США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');