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Сенаторы-республиканцы решили расследовать вмешательство Украины в выборы 2016 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы-демократы Дайан Файнштейн, Гэри Питерс и Рон Уайден обратились к высокопоставленным сенаторам-республиканцам с просьбой обосновать свое намерение провести расследование в отношении предполагаемого украинского вмешательства в американские выборы 2016 года, сообщает The Hill.

"Обвинения в украинском вмешательстве в выборы 2016 года являются частью российской дезинформационной кампании", - говорится в письме демократов.

"Следовательно мы не видим оснований для расследования тремя главными сенатскими комитетами этих дискредитировавших себя утверждений и считаем, что это может продвинуть российские усилия по дезинформации и вмешательству в выборы", - отметили законодатели.

По их мнению, сенаторы "не должны способствовать иностранному вмешательству" в американские выборы 2020 года.

Ранее республиканцы Рон Джонсон, Чак Грассли и Линдси Грэм, председатели сенатских комитетов национальной безопасности, финансов и юридического комитета, заявили, что хотят допросить гражданку Украины Александру Чалупу, с которой , согласно сообщениям американских СМИ, работал Демократический национальный комитет в ходе предвыборной кампании 2016 года.

"Была ли связь между демократическими сотрудниками и украинскими чиновниками во время выборов 2016 года, еще предстоит определить. Это можно сделать, только изучив вопрос. Мы намерены его изучить", - заявил Грэм.

США Украина

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