Россия и Сирия призвали Европу принять назад своих граждан, воевавших за ИГ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Отказ европейских стран принять своих граждан, воевавших на стороне "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), приводит к росту напряженности в Сирии, говорится в заявлении руководителей координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев; авторы заявления призывают государства Европы принять таких граждан.

"Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев, связанных с применением насилия на основе идеологических разногласий, возникающих между внутренне перемещенными лицами и беженцами из других стран", - говорится в заявлении руководителей штабов - начальника национального центра по управлению обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

Долю ответственности за такую ситуацию несут и те европейские государства, "которые всеми правдами и неправдами отказываются забирать к себе собственных граждан", воевавших за ИГ, подчеркивается в заявлении.

Руководители штабов выражают надежду, что ведущие западные страны "обратят внимание на бедственное положение сирийцев, вынужденных прозябать в упомянутых лагерях внутренне перемещенных лиц", начнут расформировать этих лагеря и вернут беженцев "к родным очагам".

Наиболее серьезная ситуация отмечается в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", отмечается в заявлении.

С 11 ноября турецкие власти начали депортировать задержанных боевиков-иностранцев из ИГ в страны их происхождения, в частности, в европейские государства. По данным МВД Турции, за месяц Анкара депортировала 59 иностранных боевиков, из них 26 - в Соединенные Штаты и страны Европы.