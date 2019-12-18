Москва настаивает на процессуальной чистке Киевом участников обмена

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве настаивают на обязательной процессуальной очистке Киевом всех участников предстоящего обмена пленными с Донбассом.

Как заявил журналистам полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов, "многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования".

"Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - сказал Грызлов.

Ранее в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева сообщила, что в ходе очередного раунда переговоров в Минске не удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - заявила Кобцева.

Она отметила, что "из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и республикой".

"Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встрече", - подчеркнула представитель ЛНР.