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В Минске не удалось определить дату нового перемирия

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины и договорились о продлении объявленного в июле текущего года, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что, давайте, будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле... Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", - сказал Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" в среду.

Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов сказал журналистам в Минске, что стороны подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. "Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля", - отметил Грызлов.

По его словам, украинская сторона "по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка - должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств".

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