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Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых "нормандской четверкой", заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду было принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

"Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО", добавил он.

Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Минск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Стороны конфликта в Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых "нормандской четверкой", заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду было принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

"Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО", добавил он.

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