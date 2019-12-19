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Конгрессмен-республиканец в знак поддержки Трампа замолчал во время дебатов по импичменту

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Член палаты представителей от республиканцев Расс Фулчер избрал необычную тактику для защиты президента США Дональда Трампа во время слушаний по импичменту: он замолчал во время своего выступления.

"В день, когда у нас проходят ожесточённые дебаты, я хочу использовать выделенное на мое выступление время, чтобы перечислить все совершенные президентом США преступления", - заявил он в начале своей речи. Далее все оставшееся время Фулчер молчал, давая таким образом понять, что, по его мнению, никаких преступлений Трамп не совершил.

Позже в четверг палата представителей проголосует за то, чтобы объявить Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование расследованию. За такую меру выступают демократы, удерживающие большинство в нижней палате конгресса. Далее дело будет передано в сенат, где решат, действительно ли нужно отстранять президента от должности. В сенате большинство мест - у поддерживающих Трампа республиканцев.

США Дональд Трамп

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