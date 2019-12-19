Число жертв обрушения грунта на строящемся участке метро в Ташкенте возросло до пяти

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Из-под обвала грунта в ходе строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте спасатели извлекли тело пятого рабочего, сообщила в четверг пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших под завалом рабочих.

Накануне около 10:00 (08:00 по Москве) утра на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение порядка 250 кубометров грунта.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело пятого находившегося в поиске рабочего", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что создана правительственная комиссия по изучению причин произошедшего, ликвидации их последствий и оказания всей необходимой помощи семьям погибших в трагедии.