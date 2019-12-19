Израильская авиация атаковала оружейное предприятие в секторе Газа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли авиаудар по объекту по производству вооружения в секторе Газа в ответ на пуск ракеты по Израилю с территории анклава в ночь на четверг, говорится в сообщении ЦАХАЛ в твиттере.

"Мы (Израиль - ИФ) считаем движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и выходящие за его границы", - также отмечается в твиттере ЦАХАЛ.

Ракета была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". В свою очередь израильское издание Jerusalem Post сообщает со ссылкой на палестинские СМИ, что в результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.

Также, по данным газеты, в ответ на обстрел израильские власти сузили зону для рыболовства у берегов сектора Газа до 10 морских миль (18,5 км).