Белоруссия не будет "пугать" соседние страны решениями в военной сфере

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Все решения Белоруссии в военной сфере должны быть прозрачны и не утаиваться ни от общества, ни от стран-соседей, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны не пугать наших соседей и наше общество (решениями в военной сфере - ИФ), а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", - сказал Лукашенко в четверг на заседании Совета безопасности страны Белоруссии. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что Белоруссия твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. "При этом несомненными приоритетами президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

Лукашенко также подчеркнули, что белорусская армия "никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается". "Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил президент республики.