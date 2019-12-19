Поиск

Белоруссия не будет "пугать" соседние страны решениями в военной сфере

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Все решения Белоруссии в военной сфере должны быть прозрачны и не утаиваться ни от общества, ни от стран-соседей, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны не пугать наших соседей и наше общество (решениями в военной сфере - ИФ), а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", - сказал Лукашенко в четверг на заседании Совета безопасности страны Белоруссии. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что Белоруссия твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. "При этом несомненными приоритетами президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

Лукашенко также подчеркнули, что белорусская армия "никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается". "Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил президент республики.

Александр Лукашенко Белоруссия

Новости

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Конгрессмен-республиканец в знак поддержки Трампа замолчал во время дебатов по импичменту

Иран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках СВПД

Киев отказался обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Арестовано имущество бывшего президента Армении Саргсяна

Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ

Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');